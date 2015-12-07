Fransız Kültür Merkezi'nde yangın

İzmir'in Konak İlçesi'nde, Fransız Kültür Merkezi'nin arka bahçesinde yer alan bir işletmenin restoran kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA’nın haberine göre; Alsancak semti 1383 Sokak'ta bulunan Fransız Kültür Merkezi'nin arka bahçesindeki Küçük Kulüp Derneği'nde saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşletmenin kullanıma kapalı olduğu sırada restoran kısmından çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.