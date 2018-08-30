Fransız komedyen, canlı yayında soyundu

Fransız komedyen Constance Pittard, katıldığı radyo programında 'ahlak bekçilerini' protesto ettiğini söyleyerek canlı yayında soyundu.

France Inter Devlet Radyosu’nun salı günkü canlı yayınında, tiyatro oyuncusu ve komedyen Constance Pittard kıyafetlerini çıkardı. Sütyenini de çıkararak yayına üstsüz devam eden komedyen 'ahlak bekçileri' olarak nitelendirdiği kişilere tepki göstermek için soyunduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre kadınların sürekli olarak memeleri ve sütyenleri hakkında konuşulmasından rahatsız olduğunu söyleyen Constance, "Cildimize hava aldırdığımız için sapkın olduğumuzu söyleyen halbuki tek sorunları bir taraflarıyla olan ahlak bekçilerine meydan okumalıyız” dedi.

'Tutuculuk ve ahlak bekçiliğine'ne işaret eden Constance, pazar gününün 'Dünya Üstsüz Günü' olduğunu hatırlatarak günün kadınlar bebeklerini kamusal alanlarda emzirdiğinde ya da plajda üstsüz güneşlendiğinde düzenli olarak 'skandallar' ortaya çıkan Fransa'da nefretle karşılandığını söyledi.