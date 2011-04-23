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Dünya

Fransız kadınların sırları!

Fransız Ines de la Fressange’in “Parizyen Şıklığın Stil Rehberi” adlı kitabı yok satıyor.

23 Nisan 2011 03:00

T24 - Dünyanın en büyük modaevlerinden Chanel’le kontrat imzalayarak anlaşan ilk kadın model olan Fransız Ines de la Fressange’in “Parizyen Şıklığın Stil Rehberi” adlı kitabı yok satıyor. 

Chanel’in ilk modelinden Fransız kadınlarının sırları

Geçen yıl Madame Figarro dergisine soyunarak kapak olan 53 yaşındaki eski model kitabında Fransız kadınların nasıl olup da “Hiç süslenmemiş gibi gözüktükleri halde hep zarif ve güzel olduğunu” anlatıyor. New York Times gazetesi de la Fressange’nin tavsiyelerini “tabuları yıkıcı, özgürlüğü vurgulayıcı” olarak değerlendirdi. Ünlü mankenin “Parizyen Şıklığı” yakalama tavsiyeleri şöyle:

1. Jean pantolonları spor ayakkabı yerine, taşlarla bezeli şık sandaletlerle giyin.
2. Kalem etekleri, yüksek topuklu ayakkabı yerine sade bir babetle giymeyi tercih edin.
3. Gece elbisesini, ışıltılı bir portföy çanta yerine hasır bir çantayla tamamlayın.
4. Şifon dokulu bir eteği, yeni duran bir babet yerine fazla kullanılmış bir motorcu çizmesiyle kullanın.
5. Payetli bir kazağı, etek yerine erkek pantolonuyla giyebilirsiniz.
6. Maskülen bir smokin ceketi, sivri burunlu bir topuklu yerine spor ayakkabıyla kombinleyin.
7. Mükemmel bir Paris kadını yüzünü asla sabunlu suyla yıkamaz.
8. Pembe ruj kullanmaz. Ama haftasonu da olsa sokağa makyajsız asla çıkmaz.
9. Her sabah saçlarını yıkamadan evden çıkmaz. 



 

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