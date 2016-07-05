Fransız hükümeti tartışmalı iş yasasını uygulamaya koyuyor

Fransa Başbakanı Manuel Valls, yaygın grevlere neden olan çalışma yasasını parlamentoyu devre dışı bırakarak uygulamaya koyuyor.

Valls, Fransa meclisinde yaptığı konuşmada, "Bu ülke kitlesel işsizliğe biraz fazla alıştı" diyerek hükümetin bu adımı atarak herkesin yararına bir şey yaptığını söyledi.

Başbakanın konuşması sırasında bir grup milletvekili protesto için salonu terk etti.

Valls, reformlarla ilgili tartışmanın ardından yasa tasarısında yaşanan tartışmaların ardından 800'ü aşkın değişiklik yaptıklarını da söyledi.

Sendikalar ve öğrenciler çalışma yasasındaki bir dizi değişikliğe, işverenlerin lehine olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Yasaya karşı son dört aydır, şiddet olaylarına da sahne olan protestolar düzenleniyordu.

Geçen hafta yapılan bir kamuoyu yoklamasında Fransız halkının yüzde 73'ünün hükümetin reformları geçirmek için anayasaya başvurması durumunda "şok" olacağını ortaya koymuştu.

Fransa'da işsizlik yüzde 10 düzeyinde. Gençler arasında ise bu oran yüzde 25'lerde seyrediyor.



Çalışma yasasındaki değişiklikler



Haftada 35 saat çalışma limiti değişmiyor ancak sadece ortalama çalışma süresi olarak kabul edilmesi teklif ediliyor.

Şirketlere yerel sendikalarla görüşüp daha fazla ya da daha az çalışma süresi uygulamalarına geçme hakkı tanınıyor.

Yasa teklifindeki azami çalışma süresi ise 46 saat.

Şirketlere maaş indirimi konusunda daha fazla hak tanınıyor.

İşten çıkarmalar kolaylaştırılıyor.

Çalışanların izinlerini ne zaman kullanabileceği konusunda şirketlerin söz hakkı artırılıyor.