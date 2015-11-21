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Dünya

Fransız hemşire, intihar bombacısına kalp masajı yapmış

"'Gömleğinin altında kablolar vardı. Biri beyaz, biri siyah, biri kırmızı, diğeri de turuncu renkliydi. Onları görünce ihtihar bombacısı olduğunu anlamıştım"

21 Kasım 2015 22:05

Adını sadece David olarak veren Fransız bir hemşire, başkent Paris'teki saldırıların düzenlendiği kafelerden biri olan Comptoir Voltair'de, patlamada yaralandığını sanıp kalp masajı yaptığı kişinin sonradan bir intihar bombacısı olduğunu anladığını anlattı.

Paris'teki hastanelerden birinde çalışan David, saldırıların gerçekleştiği sırada Stade de France yakınlarındaki Comptoir Voltair kafesinde arkadaşlarıyla yemek yiyormuş ve patlamayı duyunca bunun bir gaz patlaması olduğunu sanmış.

Sputnik'teki habere göre, bunun ardından kafede yerde yatan bir adam gördüğünü ve ona kalp masajı yapmaya başladığını anlatan David, sonradan hayata döndürmeye çalıştığı adamın aslında bir intihar bombacısı olduğunu fark etmiş.

David, ''Gömleğinin altında kablolar vardı. Biri beyaz, biri siyah, biri kırmızı, diğeri de turuncu renkliydi. Onları görünce ihtihar bombacısı olduğunu anlamıştım. Ona kalp masajı yaparken ben de ölebilirdim'' dedi.



 

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