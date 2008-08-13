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Kültür-Sanat

Fransız gözüyle Türkiye

Fransız ressam Martine Logeay’ın, İstanbul ve Anadolu’ya yaptığı geziler sırasında tuvale yansıttığı Türkiye manzaraları resim meraklılarını bekliyor.

13 Ağustos 2008 03:00

Fransız ressam Logeay’ın, Türkiye'deki gezileri sırasında yaptığı sulu boya resimlerden oluşan sergisi, Küçükayasofya Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açıldı

Fransız ressam Martine Logeay’ın, İstanbul ve Anadolu’ya yaptığı geziler sırasında tuvale yansıttığı sulu boya resimlerden oluşan "Bir Fransız’ın Türkiye’deki Gezi Notları" adlı sergi, Küçükayasofya Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açıldı.

Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde bir yabancının farklı bir bakış açısıyla yaptığı eserlerden oluşan sergiyi açtıklarını söyledi. Fransızlar ile dostluğun Kanuni Sultan Süleyman’a kadar dayandığını belirten Er, bu tür etkinliklerle var olan dostlukların yeniden canlandığını ifade etti.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde bugüne kadar birçok sergi açtıklarını anımsatan Er, bu serginin çok daha anlamlı olduğunu, tarihi bir bölgenin belediye başkanı olarak bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye gezileri ilham verdi

Fransız ressam Logeay ise bu serginin Eminönü’nün Kadırga semtinde açılmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Türk ve Fransız kardeşliğinin gelişmesi için bu sergiyi açtığını ifade eden Logeay, Türk-Fransız Derneğinin düzenlediği geziler kapsamında Türkiye’nin birçok şehrini gezdiğini ve bu gezilerin kendisine ilham verdiğini kaydetti.

Logeay’ın, Türkiye ziyaretlerinde yaptığı 60 sulu boya eserin yer aldığı sergi, 17 Ağustos'a kadar açık kalacak. (AA)

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