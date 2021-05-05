Fransız gazetecinin Mali'de cihatçı grup tarafından kaçırıldığını duyurduğu görüntüler çıktı

Kaybolan Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın Mali'de El Kaide'yle bağlantılı olduğu belirtilen bir cihatçı grup tarafından kaçırıldığını duyurduğu bir video sosyal medyada yayıldı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) kayıp olduğunu doğruladığı Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın Mali'de cihatçı grup tarafından rehin alındığına ilişkin bir video sosyal medyada yayıldı.

Tarihi belirtilmeyen, 20 saniyelik videoda Dubois, 8 Nisan'da Mali'de "İslam ve Müslümanları Destekleme Grubu" isimli bir örgüt tarafından kaçırıldığını söylüyor. Videoda, Dubois'nın ailesi, arkadaşları ve Fransa hükûmetinden "kendisini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmalarını" istediği belirtildi.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire Twitter'dan "Mali'nin Gao şehrinde görevde olan gazeteci Olivier Dubois, 8 Nisan'da kahvaltıdan sonra oteline dönmedi. Tecrübeli gazeteci, bu oldukça tehlikeli bölgeyi çok iyi biliyor" yazdı. Deloire tweetine şöyle devam etti "Kaybolmasından iki gün sonra haberimiz oldu. Birlikte çalıştığı editörlere danışarak bu kaçırılmayı kamuoyuna hemen duyurmamaya karar verdik" dedi. Deloire, Mali ve Fransa hükûmetlerine Dubois için çağrı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak "Dubois'nın ailesi ve Mali yetkilileriyle temas hâlindeyiz. Videoyla ilgili teknik doğrulama işlemlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Mali'de cihatçı gruplar 2012'den bu yana tehlike oluşturuyor. Malili ve yabancılı çok sayıda insanın kaçırıldığı çeşitli olaylar yaşadı.