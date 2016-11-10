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Spor

Fransız gazeteciden Belhanda'ya terörist iması

Belhanda, Fransız gazeteciye "Ben bir Müslüman'ım, terörist miyim?" diye yanıt verdi

10 Kasım 2016 14:48

Fransa Lig 1 lideri Nice'te forma giyen Faslı futbolcu Younes Belhanda, Fransız bir gazeteci tarafından 'terörist' imasına maruz kaldı.

Belhanda hakkında bir radyo programında konuşan Daniel Riolo, Belhanda'nın transfer edilmesini 'büyük hata' olarak yorumladı.

 

"Futbolcuya benzemiyor, sanki daha fazlası"

 

gamaspor'un haberine göre; bunun sebebini oyuncunun Müslüman olmasına bağlayan Riolo, "Çok fazla ibadet ediyor. Başka bir dünyaya geçmiş. Pek futbolcuya da benzemiyor. Sanki daha fazlası gibi..." ifadelerini kullandı.

 

"Neden böyle konuşuluyor"

 

Bu sözlerin Belhanda ve Nice cephesinden tepki çekmesi uzun sürmedi. Konuyla ilgili konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Neden bir futbolcu hakkında böyle şeyler konuşuluyor. Benim müslüman olmamın konuyla nasıl bir bağlantısı var? Ben bir Müslüman'ım. Terörist miyim?" diyerek sert çıktı.

 

Radyo özür diledi

 

Belhanda ayrıca terör olaylarının her yerde olduğunu ve hiçbir dinle bağlantısı kurulamayacağını söylerken, gençlere örnek olmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Yaşananların ardından Riolo'nun çalıştığı radyo, Belhanda ve Nice'ten özür dileyen bir mesaj yayınladı.

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