Fransız First Lady'nin 4 bin 500 euroluk bisikleti tartışmaya yol açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, tatil maceralarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak 4 bin 500 euro değerindeki bisiklete binen Macron ülkede tartışmaya yol açtı.

Geçtiğimiz günlerle mayosuyla jet ski üzerinde görüntülenen Fransız First Lady bu kez de kameralara 4 bin 500 euroluk bisiklete binerken takıldı. Ancak bu 'lüks' seçiminden dolayı bazı Fransızların eleştirisine hedef oldu.

Brigitte Macron, tatil yaptığı Bregançon'da diğer tatilcileri selamlamak için dışarı çıktı. Ancak gezi sırasında çekilen fotoğraflarda Twitter kullanıcılarının ilgisini çeken halkı selamlayan Macron'dan çok, kullandığı elektrikli dağ bisikleti oldu. Net asgari ücretin bin 188 euro olduğu Fransa'da First Lady'nin 4 bin 500 euroluk bisiklete binmesi tartışmalara yol açtı.