Fransız film endüstrisi ırkçı çıktı

İngilizce filmlerin Fransızca dublajında siyah aktörlere rol verilmiyor.



Fransız film endüstrisi, İngilizce filmlerin Fransızca dublajlarında siyah aktörlere rol vermediği için ırkçılıktan mahkûm oldu. Konuyla ilgili açılan tahkikat, casting direktörlerinin, siyah oyuncuların belirgin bir aksanları olduğu ve beyazları seslendiremeyecekleri inancıyla, siyahların başvurularını asla kabul etmedikleri sonucuna vardı. Bu sonuç, Fransız toplumundaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak için siyah aktörlerin sinema ve medyada desteklenmesi gerektiği yönündeki görüşlerin daha yüksek sesle dile getirilmesini sağladı.

Ayrımcılıkla Savaş ve Eşitlik İçin Yüksek İdare (Halde) adlı kuruluş, tahkikatın sonucunda Fransız film endüstrisinde ayrımcılığın çok yüksek oranda olduğu sonucuna vardı. Beyaz aktörlerin Denzel Washington ve Morgan Freeman gibi siyah oyuncuları da seslendirebilecek evrensel bir aksanları olduğuna inanılırken nadiren beyazları seslendirmek üzere seçilen siyah aktörlerin önyargı ve ayrımcılığın kurbanı olduğu söyleniyor. Halde adlı kuruluş, Fransız Sinema Federasyonu, Audiovisual ve Multimedia Endüstrileri ile Dublaj Şirketleri Birliği’nin bir an önce ırkçılık karşıtı eğitime daha fazla önem vermeleri gerektiğini açıkladı.



Oyuncuların üçte biri siyah

Tahkikat, Yasmine Modestine adlı siyah bir oyuncu ve şarkıcının The Times’a yaptığı bir açıklama üzerine başlatılmıştı. Fransız dublaj stüdyoları için çalışan oyuncuların yaklaşık üçte biri siyahlar. Ancak nadiren önemli roller alabiliyorlar ve ‘beyaz’ların dublajlarından özenle uzak tutuluyorlar. (The Times)