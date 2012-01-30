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Dünya

Fransız ekonomi gazetesi La Tribune günlük yayına son verdi PARİS (A.A)

30 Ocak 2012 16:11

-Fransız ekonomi gazetesi La Tribune günlük yayına son verdi PARİS (A.A) - 30.01.2012 - Fransa'nın ünlü ekonomi gazetelerinden La Tribune, mali kriz yüzünden yayın hayatına son verdi. 1985 yılında kurulan gazete, bugün ''La Tribune sizi selamlar'' manşetiyle okuyucularına veda etti. La Tribune bundan sonra haftalık ve internet üzerinden yayın hayatına devam edecek. Haftalık dergi, ilk kez 100 bin baskıyla 6 Nisan'da satışa çıkacak. İnternet üzerinden 2 milyon okuyucuya ulaşan La Tribune'ün yönetimi bu rakamı 3 milyona çıkartmayı hedefliyor. 2000'li yıllarda tirajı 100 bine kadar çıkan La Tribune'ün, 2010 yılından sonra satışı günlük 70 bine düşmüştü.

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