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Kültür-Sanat

Fransız diva İstanbul'a geliyor!

Fransız şarkıcı Sylvie Vartan, konser için İstanbul’a geliyor.

08 Eylül 2009 03:00

Fransız şarkıcı Sylvie Vartan, konser için İstanbul’a geliyor.

TİM Maslak Show Center’da 26 Ekim’de gerçekleştirilecek Erkan Özerman’ın “Show Bisuness’da 50. Yıl” gecesinde sahneye çıkacak olan Fransa’nın efsane şarkıcısı Vartan, bu yılki Paris Olympia’daki üç günlük konserinin biletleri hemen tükenince hayranlarının ısrarı üzerine Olympia konserini bir gün daha uzatmıştı. Olympia konseri sonrası İstanbul’a gelecek olan Vartan, özel orkestrası ve ekibinin dahil olduğu 30 kişilik bir grupla Türkiye’ye gelecek.

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