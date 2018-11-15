Fransız diplomatlardan, Dışişleri Bakanı Le Drian'a düzeltme: Yanlış anlaşıldı!

Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tapelerin kendilerine ulaşmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “siyasi bir oyun oynamakla” suçladığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirtti.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransız diplomatlar, Le Drian’ın, “ses kayıtlarının ulaşmadığını değil, cinayetin nasıl işlendiğine dair başka bilgilerin kendileri ile paylaşılmadığını söylemek istediğini” savundu.

Reuters haber ajansına konuşan bir başka Fransız diplomat ise, “Le Drian’ın aslında Kaşıkçı olayında gerçeği tam ortaya koyacak bilgilerin eline geçmediğini ve cinayete ilişkin gerçeğin Türkiye'nin elinde bulunan ses kayıtlarıyla sınırlı olmadığını söylemek istediğini” bildirdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın 10 Kasım'da Paris'e hareket etmeden önce "Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettikleri" açıklamasına, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın, "Bize böyle bir bilgi ulaşmadı, Türk Cumhurbaşkanı başka bir politik oyun oynuyor" yanıtı vermesi Ankara ve Paris arasında gerilime yol açtı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cemal Kaşıkçı cinayetini belgeleyen tapelerin “ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye verildiğine” dair açıklamasına Paris’ten önce yalanlama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, tapelerin kendilerine verilmediğini söyledi. Türkiyeli yetkililerden gelen tepkiler üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise cinayetinin kayıtlarının Kanada istihbaratı tarafından dinlendiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı: Tapelerin verildiğine dair bir bilgim yok

Tayyip Erdoğan ile Fransa arasında 'Kaşıkçı tapesi' atışması yaşandı. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetini belgeleyen tapelerin “ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye verildiğine” dair açıklama açıklama yapmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, 12 Kasım'da France 2 kanalına verdiği röportajda tapelerin verildiğine dair bir bilgisi olmadığını söyledi. Muhabirin “Erdoğan yalan mı söylüyor?” sorusuna ise Le Drian, “Bu, mevcut koşullarda oynayacak bir siyasi oyunu olduğu anlamına gelir” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yanıt: Ses kayıtları dinletildi, bilgiler paylaşıldı

Bu açıklamanın üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yanıt verdi. Le Drian'ın, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili adımları konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye'nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir. Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'den kanıtları aldıklarını teyit etmişlerdir."

Bu süreçte Fransa'ya farklı şekilde muamelenin söz konusu olmadığı vurgulayan Altun, Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların Fransız devletinin ilgili birimleriyle paylaşıldığını kaydetti. Altun açıklamasına şöyle devam etti:

"24 Ekim 2018'de Fransız istihbaratının bir temsilcisine ilgili ses kayıtları dinletilmiş ve kendisiyle, aralarında kayıtların deşifresinin de bulunduğu detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında bir iletişim kopukluğu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti değil, Fransız makamlarıdır. Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği de dahildir. Bu vesileyle Fransa başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adımları atmaya davet ediyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: Fransız Bakan doğruları söylemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin bugün yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, kendi liderleriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı ile mevkidaşı olarak her zaman görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Fransız bakanının doğruları söylemediğini savundu. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Diyebilir ki 'Benim bundan haberim yok'. Fakat ben biliyorum ki 24 Ekim'de bizim istihbaratımız ve arkadaşlarımız elimizdeki bilgileri, yani dinleme dahil, tapeler dahil tüm bilgiler Fransız istihbaratına, onların talebi üzerine verilmiştir. Yine diğer ülkelerin istihbaratları ya da ilgilileri, bu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili delilleri, topladığımız bilgileri görmek istediği zaman şeffaf bir şekilde biz bunu paylaşmışızdır. Hal böyleyken 'Haberim yok' diyebilir, fakat Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi son derece terbiyesizliktir. Yani bir dışişleri bakanı ciddiyetine yakışmıyor. Ama ben şunu söylemek isterim; dert o da değil. Bunlar yakında, altını çizerek söylüyorum; Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini inkar ederlerse hiç şaşırmayın. Paranın da gözü kör olsun. Son zamanlarda kim ne anlaşması yapıyor bunlar iyi takip edilsin. Yakında bu tür siyasetçiler ve ülkeler bu cinayeti bile inkar edebilirler, maalesef durum budur."

Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti olarak Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sonuna kadar gideceğiz. Uluslararası alanda da herkesle de iş birliği yapıyoruz ve Türkiye'nin bu tutumunu tüm dünya takdir ederken Fransa Dışişleri Bakanının böyle bir ithamda bulunması ve terbiyesizce bunu yapması son derece düşündürücüdür. Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya mı çalışıyorlar? Bunun da peşinde olacağız. Çünkü bildiğimiz başka şeyler var. Ne anlaşmalar yapıyorlar, ne yapıyorlar, bunu da yakından takipçisiyiz." diye konuştu.

Trudeau: Kayıtlar Kanada istihbaratı tarafından dinlendi

Bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cemal Kaşıkçı cinayetinin kayıtlarının Kanada istihbaratı tarafından dinlendiğini söyledi. Trudeau, “Kanada’nın istihbarat kurumları bu meselede Türk istihbaratı ile çok yakın çalışıyor ve Kanada, Türkiye’nin elindeki bilgiler konusunda tam brifing aldı. Birkaç hafta önce Erdoğan’la konuştum ve Paris’te kısa süreli sohbetlerimiz oldu. Ona, Kaşıkçı meselesine verdiği güçlü yanıt için teşekkür ettim” dedi.

Kayıtları Kanadalı ajanların dinlediğini ancak kendisinin bizzat duymadığını aktaran Trudeau, “Cemal Kaşıkçı cinayeti için hesap verilmesi konusundaki soruşturma hakkında müttefiklerimizle temas halindeyiz ve bizim gibi düşünen müttefiklerimizle, Suudi Arabistan’a dair atılacak adımları ele alıyoruz” diye konuştu.