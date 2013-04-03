Fransız Bütçe Bakanı yurt dışı hesabını itiraf etti

François Hollande cumhurbaşkanı seçildikten sonra 'yurt dışına vergi kaçırılmasıyla mücadele' hedefiyle bakanlık koltuğuna oturan ve kısa süre önce istifa etmek zorunda kalan Jerome Cahuzac, yurt dışı hesabını itiraf etti.

Hakkındaki vergi dolandırıcılığı ve para aklama iddiaları nedeniyle 19 Mart'ta istifa etmek zorunda kalan eski Fransız Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac, yaptığı sürpriz bir açıklamayla, 20 yıldır yurt dışında gizli bir banka hesabı olduğunu itiraf etti.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Cahuzac, hakkındaki iddiaların ortaya çıktığı geçen aralık ayından bu yana yurtdışında gizli hesabı olduğunu reddetmekteydi.

Eski bakanın yalan söylediğini itiraf etmesi, ekonomik kriz nedeniyle toplumun gözünde imajı dibe vurmuş olan Cumburbaşkanı François Hollande ve hükümeti tarafından 'ihanet' olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Hollande, yayımladığı bir bildiride, Cahuzac'ın 'affedilemez ahlaki bir hata yaptığını' ifade etti. Başbakan Jean-Marc Ayrault televizyonda canlı yayına çıkıp 'şoke olduğunu' söyledi ve Cahuzac'a 'siyaseti bir daha geri dönmemek üzere terk et' çağrısında bulundu. Muhalefetteki sağ partiler ise Cahuzac'ın itirafını 'solun ahlaki iflası' olarak değerlendiriyor.

Yalan söylediğini itiraf eden Cahuzac hakkında soruşturma başlatıldı. Eski bakanın yargılanıp hapis cezasına mahkum edilebileceği söyleniyor.



600 bin Euro'luk hesap



Cahuzac, kendine ait internet sitesinde yayımladığı bildiride hangi ülkede gizli banka hesabı olduğunu belirtmedi, ancak 2001 yılından bu yana dokunmadığını söylediği hesapta 600 bin Euro bulunduğu aktardı. Fransız medyası hesabın İsviçre'de UBS bankasında açılmış ve sonradan Singapur'a transfer edilmiş olduğunu belirtiyor.

Cahuzac olayı geçen yıl Aralık ayında patlak vermiş, ancak eski Bütçe bakanı bugüne kadar medyaya yaptığı açıklamalarda yurt dışında gizli bir banka hesabına sahip olduğu iddialarını sistematik biçimde reddetmişti.

Cahuzac'ın 'yalanını' itiraf etmesi Cumhurbaşkanı Hollande ve hükümeti açısından siyasi bir darbe olarak yorumlanıyor. Hükümetteki bakanların birçoğu bugüne kadar Cahuzac'ın gizli banka hesabı olmadığına dair ifadelerini destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.



'Hollande için kabus senaryo'



Fransız basını haberi 'örnek bir cumhuriyet vaadiyle iktidara gelen Hollande için kabus senaryo' olarak aktarıyor.

Cahuzac, kadim dostu Hollande cumhurbaşkanı seçildikten sonra öncelikli olarak 'yurt dışına vergi kaçırılmasıyla mücadele' hedefiyle Bütçe bakanlığına getirilmişti. Fransız medyası şimdi Hollande'ın Cahuzac'ın bu göreve getirilmeden önce yurtdışındaki banka hesabından haberdar olup olmadığını sorguluyor.

Medya Cahuzac olayının bugüne kadar merkez sağ ve merkez sol etiketli siyasileri sistematik biçimde 'yolsuzlukla' suçlayan aşırı sağcılara yarayacağı öngörüsünde de bulunuyor.

Estetik cerrahı olan Cahuzac, eczacılık endüstrisine danışmanlık hizmeti veren bir de şirkete sahip.