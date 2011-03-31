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Dünya

FRANSIZ BİRLİKLERİ ABİDJAN'NDA ABİDJAN (A.A)

31 Mart 2011 22:17

-FRANSIZ BİRLİKLERİ ABİDJAN'NDA ABİDJAN (A.A) - 31.03.2011 - Fildişi Kıyısı'nın ağır silah seslerinin geldiği Abidjan kentinde Fransız birliklerinin konuşlandığı bildirildi. Bir kaynak, 1000 kişilik Fransız gücünden bazı askerlerin kentin güneyindeki dördüncü bölgede konuşlandığını belirtti. Batılı bir askeri kaynak da askerlerin bir kısmının ise devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo yandaşı gençlerin saldırısına uğrayan bazı Fransız vatandaşlarını kurtarmak için görevlendirildiğini söyledi. Fildişi Kıyısı'nda 28 Kasımda yapılan seçimin sonucunda uluslararası toplumun devlet başkanı olarak tanıdığı Alassane Ouattara'ya bağlı birliklerce kuşatılan Abidjan'dan ağır silah sesleri geldiği bildirilmişti.

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