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Sağlık

Fransız bilim insanları Avusturya ve Şili'de en büyük iki virüsü keşfetti!

Fransız bilim insanları, bugüne kadar bilinen en büyük iki virüsü keşfetti

23 Temmuz 2013 10:49

Bugüne kadar bilinen en büyük iki virüs Şili ve Avusturya'da keşfedildi.
 
Bilim insanları, Pandoravirus salinus'un Şili sahillerinde, Pandoravirus Dulcis'in ise Avusturya'daki bir tatlı su gölünde keşfedildiğini belirtti.

Pandoravirüslerin 2 bin 500 gene sahip olduğunu belirten bilim insanları, grip virüsü ve HIV'in her birinde on kadar genin bulunduğunu hatırlattı.

Dev virüslerin diğer büyük ve klasik virüslerden de farklı olduğu, proteinlerinin sadece yüzde 6'sının diğer virüslerinkiyle benzerlik taşıdığı vurgulandı.

Science dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, bu tür dev virüslerin nadir olmadığını ve yenilerini keşfetmeyi umduklarını da ifade etti.

Araştırmada dev virüslerin insanlar için tehlike teşkil etmediği, yeni biyomedikal uygulamalara ışık tuttuğu kaydedildi.

Pandoravirüsler böylece, "yeni rekortmenler" oldu. 1992'de İngiltere'de bir soğutma kulesinde keşfedilen Mimivirüs, ünvanını, 2 yıl önce Şili'nin Las Cruces sahillerinde bulunan, sıradan bir virüsten 20 kat büyük Megavirüs'e kaptırmıştı. Megavirüs'ün sıradan bazı bakterilerden bile büyük olması bilim insanlarını şaşırtmıştı. Megavirüs chilensis adı verilen son rekortmen 1120 gen barındırıyordu.

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