-Fransız basınından Sarkozy'e "jet" suçlaması PARİS (A.A) - 02.02.2012 - Fransa'da skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard Enchaîne, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi, Ukrayna'da hastalanan oğlunu ülkeye getirmek için devletin özel jetini kullanmakla suçladı. Haberin bir bölümünü doğrulayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Sarkozy'nin makam uçağının Ukrayna'ya gidip gelmesi için kendi cebinden 7 bin 600 avro ödediğini açıkladı. Falcon tipi bu tür bir özel uçağın 1 saatliğine kiralanması için 5 bin avro ödenmesi gerektiğini yazan gazete, Fransa'dan kalkan ve Ukrayna'dan yolcusunu aldıktan sonra tekrar ülkeye geri dönen uçağın kira maliyetinin 40 bin avro civarında olduğuna dikkat çekti. Sarkozy'nin, 26 yaşındaki oğlu Pierre Sarkozy, Ukrayna'da gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.