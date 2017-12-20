Fransız basını: Valbuena’nın başkaldırısı Fenerbahçe’yi zirveye taşıyor

Mathieu Valbuena, Karabük karşısında bu sezon ligde 4. kez sonradan oyuna girdi, 1 gol, 1 asistle takımını galibiyeti getiren Fransız futbolcu, Fenerbahçe'yi ligde ikinci sıraya oturttu. Valbuena'nın geceye damgasını vurması, ülkesi Fransa'da da spor basınının gündemine oturdu. Medyada yer alan haberlerde, "Yedekliğe isyan eden Valbuena'nın bu başkaldırısı Fenerbahçe'yi adım adım zirveye taşıyor" yorumları yer aldı.

‘’Valbuena her zaman baş aktör olmak ister’’

Valbuena'nın Fenerbahçe'ye "yepyeni bir macera" hevesiyle gittiğine yer verilen haberlerde, "Ancak o bu macerada yardımcı oyuncu rolünü kanıksıyor. Valbuena her zaman baş aktör olmak ister. Attığı gollerle bunu ispatlıyor" ifadeleri yer buldu. Fenerbahçe'nin Karabük karşısında ilk yarıda tek isabetli şutu yoktu. Valbuena ikinci yarıda tek başına 3 şut çekti, 2 isabet sağladı, 1'i gol oldu. Kasımpaşa maçında da sonradan oyuna girip golünü yazan Valbuena, F.enerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı 7 lig maçının 6'sında skora katkı yaptı; 2 gol attı, 4 asist gerçekleştirdi. Sadece Beşiktaş derbisini boş geçti.(Fotomaç)