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Ekonomi

Fransız bankasında üst düzey istifa

29 Nisan 2009 19:47

Fransa'nın en büyük bankalarından Societe General'in Genel Müdürü Daniel Burton, kendisine yönetilen sert eleştirilerin ardından görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Burton, "Genel Müdür olarak görevime 6 Mayıs tarihinde bırakıyorum" dedi. Burton, banka yönetim kurulunun, aynı gün yeni genel müdürü seçeceğini bildirdi.

Liberation gazetesi, önceki gün manşetten verdiği haberde, yöneticilerin riskli yatırımları sonucu, bankanın en az 5 milyar Avro zarar ettiğini yazmıştı. Gazete, bu rakamın 10 milyar Avro'ya kadar çıkabileceğini belirtmişti. Banka yönetimi ise yaptığı açıklama ile iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı.

Fransız bankası, 2007 yılında yine bir işlemcisinin yaptığı hatalar yüzünden, yine 5 Milyar Avro zarar etmişti. Söz konusu skandalın ardından işlemci hakkında adli dava açılmıştı.

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