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Ekonomi

Fransız bankalarına S&P darbesi PARİS (A.A)

24 Ocak 2012 13:16

-Fransız bankalarına S&P darbesi PARİS (A.A) - 24.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Societe Generale, Credit Agricole ve BPCE'nin kredi notlarını bir basamak düşürdü. Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Fransız bankaları Societe Generale, BPCE ve Credit Agricole'un uzun vadeli kredi notları bir basamak indirildi. S&P, Fransız finans kuruluşu Caisse des Depots et Consignations'un (CDC) uzun vadeli kredi notu da ''AAA''dan ''AA+''ya düşürürken, BNP Paribas'nınn ''AA-'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti. Kuruluş, söz konusu kuruluşların kredi notlarının düşürülmesinin Fransa'nın 13 Ocak'ta uzun vadeli kredi notunda yapılan indirimin sonucu olduğunu vurguladı.

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