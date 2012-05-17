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Dünya

Fransız bakanların ilk işi maaşlarını indirmek oldu

Fransa hükümetinin yeni kabinesi ilk kez toplandı

17 Mayıs 2012 22:41

Fransa'da hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısında, cumhurbaşkanı ve bakanların maaşlarının yüzde 30 indirilmesi kararı çıktı.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Sosyalist Hollande'ın seçim öncesi programında yer alan ekonomik krizle ilgili bu sembolik kararın, yeni cumhurbaşkanı tarafından örnek bir icra olmasının amaçlandığı kaydedildi. 
 
Muhafazakar Nicolas Sarkozy'nin seçilmesinden sonra, 2007'de yüzde 170 artırılan ve 19 bin avroyu geçen cumhurbaşkanlığı maaşı, şimdi 13 bin avroya düşürüldü. 
 
Başbakan Jean-Marc Ayrault ve 17 kadın ile 17 erkek bakanının, hiçbir çıkar çatışmasına girmeyecekleri ve bakanlık mevkilerine parlamenter bir görev ya da yerel bir yürütmenin başkanlığını eklemeyeceklerine dair "ahlaki bir sözleşme" yaptıkları belirtiliyor.
 

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