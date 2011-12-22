-Fransız Bakan: Türkiye aşırı tepki vermemeli BORDEAUX (A.A) - 22.12.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Fransa Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısının kabul edilmesin ardından, Türkiye'nin ''aşırı tepki vermemesi gerektiğini'' söyledi. Alain Juppe, Ankara'nın açıkladığı tedbirlerden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Dileğim, Türk dostlarımızın Fransız Meclisinin bu kararına aşırı tepki göstermemeleridir'' dedi. Bakan, Ankara'nın olası yeni tedbirleriyle ilgili soruya verdiği cevapta, ''tedbirleri görüp değerlendireceklerini, mümkünse daha ileri gidilmemesini dilediklerini belirtti. Paris Büyükelçisinin istişareler için Ankara'ya çağrılmasını ''not alan'' Bakan Juppe, ''Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yakın ve birçok alanı kapsayan ilişkiler olduğunu ve birlikte yapacak çok şeylerinin bulunduğunu'' kaydederek, ''bu ilk tepkiden dolayı üzgün olduğunu, sağduyu ve itidal çağrısında bulunduğunu'' ifade etti.