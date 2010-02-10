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Dünya

Fransız bakan: Müslüman olmayacağım

Fransa'nın Göç ve Uyum Bakanı Eric Besson, din değiştirip Müslüman olacağı yolundaki haberleri yalanladı.

10 Şubat 2010 02:00

 T24- Fransa'nın Göç ve Uyum Bakanı Eric Besson, din değiştirip Müslüman olacağı yolundaki haberleri yalanladı.




Fransız Bakan, bazı internet sitelerinde, birlikte yaşadığı Tunuslu genç kadınla evlenebilmek için din değiştireceği yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.


"İslam dinine saygı duyduğunu ve Fransa'nın laik karakterine sıkı bir şekilde bağlı olduğunu" hatırlatan Fransız bakan,"Çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü" ifade etti. Fransız Bakan Besson, bu asılsız haberleri ortaya atanlar hakkında yasal işlem başlatmak istediğini sözlerine ekledi.


Besson, Fransa'da başlattığı "ulusal kimlik" tartışmaları ile son aylarda kamuoyunda önemli ölçüde isminden bahsettirmişti.

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