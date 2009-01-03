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Dünya

Fransız bakan doğurdu ama baba kim?

Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Dati, babanın kim olduğunu henüz açıklamış değil

03 Ocak 2009 02:00

Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati, kamuoyunu meşgul eden hamilelik sürecini tamamladı ve bir kız çocuğu doğurdu. Bakan Dati, çocuğunun babasının kim olduğunu henüz açıklamış değil.

Fransa'da 2009'un ilk flaş doğumu gerçekleşti. Adalet Bakanı Rachida Dati, kimden olduğu konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadığı kızını dün doğurdu. Dati'nin sezaryenle doğum yaptığı öğrenildi. 

Bakan Dati, babayı açıklayıp görevi bırakacak

Fransız bakan kimden hamile?

Rachida Dati, karnının şiştiğinin basın mensuplarınca fark edilmesinden sonra hamile olduğunu açıklamış, ancak çocuğun kimden olduğu konusunda bilgi vermemişti. Dati, bunun üzerine büyük tartışma konusu olmuş, bebeğin babası olabileceği varsayılan isimlerden Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bernard Laporte ve İspanya Eski Cumhurbaşkanı Jose Maria Aznar, iddiaları yalanlamışlardı.

Rachida Dati'nin bebeğine en son atfedilen baba adayıysa, Bakan'ın Noel gecesini beraber geçirdiği öne sürülen Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kardeşi François Sarkozy olmuştu.

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