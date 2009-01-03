Fransız bakan doğurdu ama baba kim?

Fransa'da 2009'un ilk flaş doğumu gerçekleşti. Adalet Bakanı Rachida Dati, kimden olduğu konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadığı kızını dün doğurdu. Dati'nin sezaryenle doğum yaptığı öğrenildi.Rachida Dati, karnının şiştiğinin basın mensuplarınca fark edilmesinden sonra hamile olduğunu açıklamış, ancak çocuğun kimden olduğu konusunda bilgi vermemişti. Dati, bunun üzerine büyük tartışma konusu olmuş, bebeğin babası olabileceği varsayılan isimlerden Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bernard Laporte ve İspanya Eski Cumhurbaşkanı Jose Maria Aznar, iddiaları yalanlamışlardı.Rachida Dati'nin bebeğine en son atfedilen baba adayıysa, Bakan'ın Noel gecesini beraber geçirdiği öne sürülen Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kardeşi François Sarkozy olmuştu.