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Yaşam

Fransız aslanı şekil değiştiriyor

Şehir içinde 4x4 güveni ve rahatlığı yaşamak isteyenleri hedef alan CrossOver segmentine Peugeot da 3008 modeliyle giriyor.

20 Ocak 2009 02:00

Şehir içinde 4x4 güveni ve rahatlığı yaşamak isteyenleri hedef alan CrossOver segmentine Peugeot da 3008 modeliyle giriyor. 2008 yılında düzenlenen Paris Motor Show'da Prologue Concept olarak sergilenen Peugeot 3008, tanıtım fotroğraflarıyla resmen duyurulmuş oldu.

Peugeot 3008 reklam filmi - VİDEO

Daha önce yayınlanan bir çok casus fotoğrafı sayesinde çoğu detayı gözler önüne serilen 3008, Peugeot'un her zamanki sıradışı ve ilgi çekici tasarım anlayışına uygun olarak, standartların dışında bir forma sahip.

SUV, MPV, hatchback üçlüsünün arasında boyutlara ve tasarıma sahip 3008, sürüş konforu ile şimdiden adından söz ettirmeye başladı bile.

2.0 litre HDi turbo dizel ve 1.6 litre turbo benzinli motor seçenekleri duyurulan 3008 Peugeot'un Fransa'nın doğusunda bulunan Sochaux tesislerinde üretilecek.

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