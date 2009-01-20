Fransız aslanı şekil değiştiriyor

Daha önce yayınlanan bir çok casus fotoğrafı sayesinde çoğu detayı gözler önüne serilen 3008, Peugeot'un her zamanki sıradışı ve ilgi çekici tasarım anlayışına uygun olarak, standartların dışında bir forma sahip.SUV, MPV, hatchback üçlüsünün arasında boyutlara ve tasarıma sahip 3008, sürüş konforu ile şimdiden adından söz ettirmeye başladı bile.2.0 litre HDi turbo dizel ve 1.6 litre turbo benzinli motor seçenekleri duyurulan 3008 Peugeot'un Fransa'nın doğusunda bulunan Sochaux tesislerinde üretilecek.