T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'yla İran arasında şarap krizi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Paris'e yapacağı resmi ziyaret sırasında onuruna verilecek yemekte masaya şarap servisi istemeyince Fransa yemeği iptal etti

09 Kasım 2015 22:19

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, kasım ayı ortasında Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret öncesi Paris ve Tahran arasında protokol krizi yaşandığı bildirildi. 

RTL radyo kanalı diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Ruhani'nin, Paris'e yapacağı resmi ziyaret sırasında onuruna verilecek öğle yemeğinde masaya şarap servisi istemediğini ve menünün tamamen helal yiyeceklerden oluşmasını talep ettiğini duyurdu.

Fransız radyo kanalı, buna karşılık Fransa'nın bunun "Cumhuriyet ilkelerine aykırı" olacağı gerekçesiyle öğle yemeğini iptal ettiğini bildirdi.

Fransız tarafının öğle yemeği yerine kahvaltı önerisinin de bu kez İran tarafınca, "basit" bulunarak reddedildiği belirtildi.

Ruhani, 17 Kasım'da Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşecek. Hollande, Viyana'da uzun bir müzakere maratonu sonucu Tahran'ın nükleer enerji dosyası ile ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından Ruhani'yi resmi bir ziyaret için Paris'e davet etmişti.

Ruhani, İran'da yatırım yapmak isteyen Fransız yatırımcılarla bir araya gelecek. Fransa, ambargo öncesi İran'ın en önemli ticari ortaklarından birisiydi.

 

 

ETİKETLER

şarapiranfransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24