Fransa'yla İran arasında şarap krizi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, kasım ayı ortasında Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret öncesi Paris ve Tahran arasında protokol krizi yaşandığı bildirildi.

RTL radyo kanalı diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Ruhani'nin, Paris'e yapacağı resmi ziyaret sırasında onuruna verilecek öğle yemeğinde masaya şarap servisi istemediğini ve menünün tamamen helal yiyeceklerden oluşmasını talep ettiğini duyurdu.



Fransız radyo kanalı, buna karşılık Fransa'nın bunun "Cumhuriyet ilkelerine aykırı" olacağı gerekçesiyle öğle yemeğini iptal ettiğini bildirdi.



Fransız tarafının öğle yemeği yerine kahvaltı önerisinin de bu kez İran tarafınca, "basit" bulunarak reddedildiği belirtildi.

Ruhani, 17 Kasım'da Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşecek. Hollande, Viyana'da uzun bir müzakere maratonu sonucu Tahran'ın nükleer enerji dosyası ile ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından Ruhani'yi resmi bir ziyaret için Paris'e davet etmişti.



Ruhani, İran'da yatırım yapmak isteyen Fransız yatırımcılarla bir araya gelecek. Fransa, ambargo öncesi İran'ın en önemli ticari ortaklarından birisiydi.