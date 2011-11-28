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Dünya

Fransa'ya göre Suriye'de rejimin günleri sayılı PARİS (A.A)

28 Kasım 2011 14:37

-Fransa'ya göre Suriye'de rejimin günleri sayılı PARİS (A.A) - 28.11.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Arap Birliği'nin Suriye hakkında yaptırım kararları almasının ardından Suriye rejiminin "günlerinin sayılı" olduğunu belirtti. Juppe, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Suriye rejiminin günlerinin sayılı olduğunu, bunun apaçık ortada olduğunu, rejimin şu anda tamamen tecrit altında bulunduğunu, ancak baskıyı durdurma konusunda olayların yavaş geliştiğini" belirterek, "Arap Birliği'nin Suriye rejimini biraz daha fazla tecrit edecek kararlar almasıyla ilerleme kaydedildiğini" söyledi. Juppe, insani yardım koridoru fikrinin tamamen gözden çıkarılmadığını ümit ettiğini, çünkü bunun bir gereklilik olduğunu, bunun kısa vadede halkın acılarını dindirmenin tek yolu olarak gördüğünü kaydetti.

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