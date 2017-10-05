Fransa'ya giden İbadi'den Peşmerge'ye çağrı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Peşmerge'ye Irak ordusuyla birlikte çalışmaları çağrısında bulundu.



Macron'un davetlisi olarak Fransa'ya giden Irak Başbakanı Haydar el İbadi, düzenlenen ortak basın toplantısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile silahlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

Peşmerge'nin tartışmalı bölgelerde Irak güvenlik güçleriyle birlikte çalışması için çağrıda bulunan İbadi, "Peşmerge'ye, vatandaşların güvenliğini garanti altına almak ve böylece bu bölgeleri tekrar inşa edebilmek için, federal yetkililerin otoritesi altında Irak güçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kalmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

İbadi, Kürt vatandaşların isteklerine saygı duyduğunu belirterek, "Birlikte çalışmalıyız ve federal hükümetin otoritesi tüm bölgelere doğru genişlemeli. Peşmerge'ye Irak Silahlı Kuvvetleri'yle işbirliği yapması talebinde bulunuyorum. Musul'da olduğu gibi" diye konuştu.

"Macron'dan arabuluculuk teklifi"

Sputnik'in haberine göre; öte yandan Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Fransa ve diğer ülkelerin, bağımsızlık referandumunun ardından Kürtlerin durumuyla ilgili endişeli olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın istikrarı ve Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Macron, ‘ulusal uzlaşma ve kapsayıcı yönetimin' önemine vurgu yaptı.

Macron, diyaloğun tek yol olduğunu belirterek, "Fransa arabuluculuğa aktif olarak katkı sağlamaya hazır" diye konuştu.