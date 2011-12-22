-''Fransa'ya ekonomik yaptırım her iki ülkeye de zarar verir'' -DEİK Türk-Fransız İş Konseyi Başkan Yardımcısı Yılmaz Argüden: -''Fransa'ya ekonomik yaptırımın Türkiye'ye de maliyeti olur. Ama kime daha fazla maliyeti olacak diye bakılırsa; Fransa daha fazla kaybeder'' -''(Türkiye'deki Fransız şirketler) Boykot konusunda elbette endişeleri var. Fransa'ya bu konuda mektuplar da yazdılar. Elbette ki ticari çıkarlarını korumak istiyorlar'' İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Hülya Çorakçı Ertan - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Fransız İş Konseyi Başkan Yardımcısı Yılmaz Argüden, Fransa Parlamentosunda kabul edilen ''Ermeni teklifiyle'' ilgili '' Fransa'ya ekonomik yaptırımın Türkiye'ye de maliyeti olur. Ama kime daha fazla maliyeti olacak diye bakılırsa; Fransa daha fazla kaybeder'' dedi. Argüden, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Birinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca insanın çok zor günler geçirdiğini, acı yaşadığını belirtti. Çeşitli ülkelerde yaşayan Ermeniler'in toplumlarını bir arada tutmak adına politik güçlerini kullanarak bu konuda siyasi kararlar aldırma çabası içinde olduklarını, buna karşı çıkan Türkler'in ise önemli bir lobi faaliyeti içinde bulunmadığını dile getiren Argüden, bu konuda 20 civarında ülkede alınan parlamento kararlarını anımsattı. Ermeniler'in şimdi de ''soykırımı inkar etmenin suç kapsamına alınmasını'' öngören kanunları yaptırma gayreti içinde olduğunu belirten Argüden, Türkiye'nin ise tezi ne kadar güçlü olursa olsun bu konuda uzun vadeli bir çaba içinde olmadığını söyledi. Argüden, Türkiye'nin konuyu çeşitli parlamentolarda gündeme geldiği takdirde hatırladığını ifade ederek, lobicilik açısından yeteri kadar güçlü olunamadığını kaydetti. Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen teklifin kabul edildiğini belirten Argüden, ''Ümit ediyorum ki Senato'da sağduyu hakim olur. Ama çok da ümitli olmamak lazım'' değerlendirmesini yaptı. -''Fransa daha fazla kaybeder''- Bu sürecin ardından politik açıdan çeşitli yaptırımların olabileceğini anlatan Argüden, ekonomik yaptırımların ise iki ülkeye de zarar vereceğinin altını çizdi. Argüden, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ticaret iki tarafın da çıkarına olduğu için gerçekleşir. Fransa'ya ekonomik yaptırımın Türkiye'ye de maliyeti olur. Ama kime daha fazla maliyeti olacak diye bakılırsa; Fransa daha fazla kaybeder. Çünkü Fransa'da büyüme yüzde 1'in altında.'' Fransız mallarına karşı herhangi bir boykot olacağını düşünmediğini dile getiren Argüden, ''Ama insanlar gönüllerinden böyle bir şey yapabilirler'' dedi. Türkiye'deki Fransız şirketlerin boykot konusunda endişeleri bulunduğunu belirten Argüden, ''Fransa'ya bu konuda mektuplar da yazdılar. Elbette ki ticari çıkarlarını korumak istiyorlar. Bu konuda iş dünyasının daha sağduyulu olduğunu görüyorum. Parlamentolar özellikle seçim dönemlerinde oy uğruna popülist yaklaşımlar benimseyebiliyorlar'' yorumunu yaptı. Argüden, iş konseyi olarak iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme çabası içinde olduklarını, ancak maalesef politik olayların iş dünyasını da halkı da olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi. (HÜL-FAN)