Fransa'nın yabancılar yasası sertleşti

T24-

Fransa Göç ve Milli Kimlik Bakanlığı'nın konu hakkında hazırladığı yasa tasarısı bakanlar kurulunda kabul gördü. Kaçak yabancıların daha kolay sınır dışı edilebilmesini öngören tasarı, Fransız vatandaşı olmak isteyenlere de yeni yükümlülükler getiriyor. Tasarı sol muhalefet partileri ile göçmen hakları için mücadele veren dernekler tarafından eleştiriliyor.

Göç ve Milli Kimlik Bakanı Eric Besson tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan yasa tasarısının en önemli ayağını kaçak yabancıların sınır dışı edilme işlemlerinin hızlandırılması oluşturuyor.





Yasanın yürürlüğe girmesi halinde, hakkında sınır dışı edilme kararı olan kaçak yabancılar, bundan böyle, kararı izleyen 48 saat içinde her an sınır dışı edilebilecek. Fransa’da yürürlükte olan yasalar, kaçak yabancının, hakkındaki sınır dışı kararına mahkemeler önünde 30 gün içinde itiraz edebilmesini öngörüyor.





Tasarı, Fransa’da kaçak yabancılar için 1992 yılından bu yana mevcut “daimi bekleme alanlarına” ek olarak “geçici bekleme alanları” kurulmasını da öngörüyor. Hükümet, geçen yıl ülkenin kuzeyindeki Calais kentinde yasadışı yollardan İngiltere’ye geçmek için toplanan ve bu yıl da Ocak ayında Korsika sahillerinden ülkeye giriş yaptıktan sonra ortalıktan kaybolan yüzlerce kaçak göçmeni gerekçe göstererek geçici bekleme alanları oluşturulmasının “şart” olduğunu savunuyor. Hükümete göre, söz konusu geçici alanlar mevcut olsaydı Korsika sahillerinden giriş yapan kaçak yabancılar derhal polis tarafından geçici kaçak göçmen bekletilme alanlarına yerleştirilecek ve en kısa sürede sınır dışı edilebilecekti.

Tasarının getirdiği yeniliklerden biri de sınır dışı edilebilir kategorisindeki kaçak yabancıların bekleme alanlarında tutulma süreleriyle ilgili. Tasarı, bu sürenin 30 günden 45 güne çıkarılmasını öngörüyor, ancak sınır dışı edilen kişinin Fransa’ya 3 yıl girme yasağıyla cezalandırılabilmesini de beraberinde getiriyor. Tasarı ayrıca, geçerli vizesi olsa dahi, kamu düzeni için tehdit oluşturduğuna kanaat getirilen bir yabancının sınırdışı edilebilmesine olanak tanıyor.



Tasarıya göre Fransa’da “göçmen” olmak ve Fransız vatandaşlığına geçebilmek de bundan böyle eskisi kadar kolay ve otomatik olmayacak. Göçmen adayları yasal oturum izni almadan önce Fransızcayı öğreneceklerine ve Fransız Cumhuriyeti’nin değerlerine saygı duyacaklarına dair bir belge imzalayacaklar. Bu yükümlülüklerine saygı duymamaları halinde oturum izinleri iptal edilebilecek. Hükümet, buna karşılık, Fransız toplumuna “iyi entegre olmuş” göçmenleri mükafatlandırmayı ve Fransız vatandaşlığına geçiş işlemlerini hızlandırmayı planlıyor.





Tasarı, taşeron şirketler aracılığıyla da olsa kaçak yabancı çalıştıran şirketlerin de cezalandırılmasını öngörüyor. Bu çerçevede söz konusu şirketlerin kamu ihaleleri ve devlet yardımlarından dışlanması gibi önlemler düşünülüyor.



Fransız hükümeti tasarıyı önümüzdeki haftalarda parlamento gündemine taşıyacak. Meclis ve Senato’da azınlıkta olan sol muhalefet partileri, “temel hak ve özgürlükleri ihlal edeceği” gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor. Göçmen haklarını koruma ve ırkçılıkla mücadele dernekleri de tasarıya karşı kampanya başlatmış durumdalar.





Fransa 2009 yılında 173 bin 991 yabancıya yasal oturum hakkı tanıdı. Aynı yıl ülkeden 29 bin 300 kaçak yabancı sınır dışı edildi. Fransa’ya geçen yıl iltica başvurusunda bulunanların sayısı 47 bin. İltica başvurusuna olumlu yanıt alanların sayısı ise 10 bin 864. Fransa bu rakamlarla Avrupa’nın en fazla ilticacı alan ülkesi konumunda. 2009 yılında Fransız vatandaşlığına geçen yabancı sayısının da 108 bin olduğu belirtiliyor.