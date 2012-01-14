-Fransa'nın stratejisi değişmeyecek PARİS (A.A) - 13.01.2012 - Fransa Bütçe Bakanı ve hükümet sözcüsü Valerie Pecresse, kredi notu düşen Fransa'nın stratejisinin değişmeyeceğini söyledi. Pecresse, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''borçların azaltılması, rekabet ve muhtemel büyümeye odaklı ekonomi politikasının değişmeyeceğini'' belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) kredi notunu düşürmediği Almanya konusunda ise Pecresse, Fransa ve Almanya arasındaki ortaklığın gerekliliğini vurguladı.