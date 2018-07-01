Sabah Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Fransa'nın Arjantin'i 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği son 16 turu maçını yorumladı. Fransa'nın galibiyete rağmen kadro kalitesinin hakkını veremediğini ifade eden Dilmen, Arjantin için ''Fransa'nın ölüsüne yenilip elendiler'' yorumunda bulundu.

Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'yi eleştiren Dilmen ayrıca finalde Brezilya ve İngiltere'nin karşılaşacağı tahmininde bulundu.

''Fransanın ölüsüne yenilip elendiler''

"Fransa daha genç, daha dinamik bir takım. Arjantin, organizasyonu turnuvanın en zayıf takımlarından bir tanesi. Özellikle teknik direktörleri çok sık karar değiştiriyor, sadece bu maçla ilgili değil. Muhtemelen Güney Amerika elemelerinde de Lionel Messi dışında –bugün de dahil olmak üzere- geride kalan 10 oyuncunun tamamı yedek kalmıştır, ki Sergio Agüero gibi çok iyi sezon geçiren bir oyuncuyu bile düşünmedi. Santrforsuz oynamayı düşündü. Teknik direktörün maçlar arasındaki korkunç kararsızlıkları, kadro istikrarını korumamanın verdiği en büyük dezavantajlardan bir tanesiydi. Marcos Rojo'yu çıkarıp ağır stoper alıyorsunuz, orta sahada benzer tipte oyuncular var. Dolayısıyla sadece Messi'nin yeteneğine kalıyorsunuz. Bir başka yetenek, golcü, Agüero'yu da kullanmayınca –zaten gruptan çıkmaları da sürpriz olmuştu- Fransa'nın ölüsüne yenilip elendiler."

''Fransa'yı bu maçla ölçen kaybeder''

"Niye 'Fransa'nın ölüsü' diyorum. Çünkü kadrosunun hakkını veremediler, gerçekten beklediğimin altında oynadılar. Bence de kendileri de şaşırdılar. Fransa'yı bu maçla ölçerse insanlar kaybederler. Bundan sonraki maçlarda muhtemel daha iyi oynayacaklardır."

Pavard'ın tecrübesizliği..

"İz bırakan oyunculardan biri Benjamin Pavard ve attığı gol. Pavard'ın tecrübesizliği oldu. Örneğin 2-1 geriye düştükleri pozisyonda, pozisyon öncesi yaptığı acemi faul ve Messi'nin ortasında ofsaytı bozması çaylaklığını gösteriyor. Daha çok stoper tipli bir oyuncuya benziyor ama attığı gol tüm kusurlarını aldı ve turnuvanın en güzel gollerinden birini atarak tarihe geçen oyunculardan biri oldu."

Final tahmini: Brezilya-İngiltere

"Maçta her türlü skor oynandı. Fransa öne geçti, Arjantin öne geçti. Sonra Fransa hem beraberliği yakaladı hem 2 farklı öne geçirdi. Her skor vardı maçta. Kalite yok, heyecan vardı. Turnuvanın geneline baktığımızda, benim tahminin İngiltere veya Brezilya'nın 15 Temmuz finalini göreceğini düşünüyorum. Belki de Brezilya-İngiltere finali bekler bizi. Ama ben bu iki ülkeden minimum birinin final oynayacağını düşünüyorum"