Fransa'nın Mulhouse kentinde cikan yangında ilk gözaltı

Engin Akgürbüz / Lyon, 2 Ekim (DHA) - Üç Türk vatandaşınında hayatını kaybettiği yangında Mulhouse polisi bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Mulhouse kentininde beş katlı bir sosyal konutta çıkan ve üçü Türk olmak üzere beş kişinin hayatını kaybetmesine ve ikisi ağır olmak üzere sekiz kişinin yaralanmasına sebep olan yangında “kundak” ihtimalinden şüpheleniliyor.

Mulhouse emniyet güçlerinden henüz resmî bir açıklama gelmemesine rağmen, bölgenin yerel gazetesi l’Alsace tarafından Mulhouse polisinin 28 yaşında olduğu söylenen bir şüpheliyi göz altına aldığı duyuruldu.