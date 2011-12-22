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Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2011 17:44

-Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - İşçi Partisi (İP) üyesi bir grup, Fransa Ulusal Meclisinde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin kabul etmesini protesto etti. Beyoğlu'daki Fransa'nın İstanbul Başkonsoloğu önünde toplanan grup, ''Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır, yalanınızı çiğnemeye geliyoruz'' yazılı pankart açtı.  Grup adına açıklama yapan İP İstanbul İl Başkanı Osman Bilge Kuruca, emperyalist devletlerin,Türkiye'nin bölünmesine hukuki bir temel yaratmak için kullandıkları ''Ermeni soykırımı yalanı'' doğrultusunda adım attığını savundu.  Kuruca, Fransa Meclisinin aldığı kararın yenilgiye uğratılacağını ve kararın kaldırılacağını iddia ederek, ''Fransa'nın bu kararını tanımıyoruz. Bu yasağı Fransa topraklarında tekrar tekrar çiğneyerek işlemez hale getireceğiz'' diye konuştu. Grup üyeleri, açıklamanın ardından olaysız dağıldı. 

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