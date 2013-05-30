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Yaşam

Fransa’nın ilk eşcinsel çifti

Ülkede sert tartışmalara neden olan ve 23 nisanda kabul edilen kanunun sonrasında ilk evlenen eşcinsel çift Vincent Autin - Bruno Boileau çifti oldu

30 Mayıs 2013 11:17

Fransa Parlamentosu’nun uzun süredir tartışılan eşcinsel evliliğe izin veren kanunu onaylamasının ardından, Vincent Autin ve Bruno Boileau çifti dün ülkenin güneyinde bulunan Montpellier kentinde evlenerek, Fransa’nın ilk evli eşcinsel çifti oldu

Ülkede sert tartışmalara neden olan ve 23 nisanda kabul edilen kanunun sonrasında ilk evlenen eşcinsel çiftin düğünde 300’ün üzerinde aktivist derneği, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 130 gazeteci ve bir bakanın bulundu. Düğün, Montpellier Belediye Binası önünde sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Eşcinsel evliliğe onay veren 14’üncü ülke olan Fransa’nın ilk eşcinsel çifti, ülkelerinin bu yasayı kabul etmesinden çok önce evlenmeyi düşündüklerini ifade etti. Taraf gazetesinin Guardian'a dayandırdığı haberine göre, 2006 yılında internet ortamında tanışan çift, bir evlat edinmek istediklerini belirterek, “Umarım bir gün aile oluruz. Bu kesin. Bu tanışmadan önce ikimizin de istediği bir şeydi. Bu yasa aynı zamanda evlat edinmemize de izin veriyor. O gün de gelecek” şeklinde konuştu.

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Fransa’nın ilk eşcinsel çifti

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