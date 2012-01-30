-Fransa'nın ekonomik büyüme beklentisi revize edilecek PARİS (A.A) - 30.01.2012 - Fransız hükümeti, bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize edecek. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fransız Parlamentosunun bütçe oylamasında yüzde 1 olarak belirlediği bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini Şubat ayında aşağı yönlü revize edilecek. Kaynak, yeni tahmine ilişkin rakam belirtmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Fransa'da ekonomik durumun daha iyi gittiğini söylemişti. Sarkozy, ülkede bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının 2011 yılında beklenenden daha iyi olduğunu belirterek, bu oranın yüzde 5,7 yerine 5,4 veya 5,3 olacağını ifade etmişti. Uluslararası Para Fonunun (IMF) geçen hafta açıkladığı küresel ekonomik görünüm raporuna göre, Fransa ekonomisi bu yıl yüzde 0,2 büyüyecek.