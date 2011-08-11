-Fransa'dan Ukrayna'ya Nota PARİS/KİEV (A.A) - 11.08.2011 - Fransa, eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko'nun tutukluğunun Paris'te yarattığı "derin endişeyi" iletmek üzere, Ukrayna'nın Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Fransız Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christine Fages yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin merkezinde bulunan hukuk devletine saygı ilkesi ışığında, Ukrayna Büyükelçisine, Fransa ve Avrupalı partnerlerinin bu olay çevresindeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdükleri hatırlatıldı" dedi. -Yanukoviç: Müdahale edemem Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, muhalif eski Başbakan Yulya Timoşenko'nun tutuklanmasından sonra duruma müdahale etmesi çağrılarını reddetti. Devlet başkanlığından yayımlanan açıklamada Yanukoviç, "Ukrayna adli sistemi bağımsız ve tarafsızdır. Ukrayna mahkemelerinin çalışmalarına müdahale edemem ve etmeyeceğim. Bunu yaparsam, sorun daha da büyür" dedi. Eski Başbakan Yulya Timoşenko'nun avukatlarının iki gün önce, müvekkillerinin serbest bırakılması yönündeki talepleri reddedilmişti. Timoşenko, görevini kötüye kullanmaktan yargılandığı mahkemede tanık olarak dinlenen Başbakan Mikola Azarov'u yolsuzlukla suçlamasının ardından geçen cuma günü mahkeme kararıyla gözaltına alınmıştı. Hakkında açılan davanın, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in seçimlere katılmasını engelleme girişimi olduğunu savunan Timoşenko'nun, yargıca hitap ederken ayağa kalmayı reddettiği, hakaret ettiği ve yargıcın tarafsızlığını sorguladığı bildirilmişti. Rusya ile 2009 yılında varılan doğalgaz anlaşmasında görevini kötüye kullanmakla suçlanan Timoşenko'nun yargılanmasına geçen ayın sonunda başlanmıştı. Eski Başbakan, hakkındaki suçlamaları reddediyor.