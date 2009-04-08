Fransa'dan Türkiye'ye 'veto' misillemesi

Fransa Dışişleri Bakanı Kouchner NATO zirvesindeki tavrı nedeniyle Türkiye’nin AB üyeliğine artık destek vermeyeceğini söyledi

NATO Genel Sekreterliği’ne Anders Fogh Rasmussen’in seçilmesine uzun süre karşı çıkan Türkiye’nin bu tavrı Fransa’yı kızdırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Alman kanalı RTL’ye yaptığı açıklamada artık Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermediğini söyledi. Daha önce Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini ancak artık tutumunu değiştirdiğini belirten Fransız Bakan, “Türkiye’nin daha İslami bir yönde ilerlemesi ve laikliğin zayıflaması beni endişelendiriyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin AB üyeliği karşıtı Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile birlikte çalışmadan önce Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini ifade eden Kouchner, şöyle devam etti:



“NATO zirvesinde Türkiye Rasmussen’in adaylığına karşı çıktı. Amerika’nın devreye girmesi ve bazı garantiler verilmesiyle bu iş çözüldü. Alman ve Fransız inisiyatifi ile aday gösterilen Rasmussen’in adaylığına karşı çıkılması, bilhassa bize yönelik uygulanan baskı yöntemi karşısında büyük şoka girdim. NATO zirvesi sonrası Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemiyorum.”



Kouchner, ABD Başkanı Obama’nın “Türkiye’nin yeri AB’dir” sözlerine de “Avrupa’ya kimin girip girmeyeceğine karar vermek ABD’nin işi değildir” dedi.

Zirve sırasında Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn “Türkiye vetoda ısrar ederse üyeliği tehlikeye girer” tehdidi savurmuştu.