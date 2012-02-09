-Fransa'dan Türkiye'nin önerisine destek PARİS (A.A) - 09.02.2012 - Fransa, Türkiye'nin Suriye konusunda uluslararası konferans düzenlenmesi önerisine destek verdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önerisine ülkesinin sıcak baktığını bildirdi. Valero, Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin, başta Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da aralarında olmak üzere, Suriye'deki baskı rejiminin sona erdirilmesini isteyen meslektaşlarıyla temas içinde olduğunu ifade etti. ''Uluslararası gözlemcilerin, Suriye'ye geri dönmelerinin, bu kişilerin özgürce çalışmalarını yerine getirmeleri halinde olumlu yönde atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini'' kaydeden Valero, ''uluslararası gözlemciler, Suriye'de özgür bir şekilde hareket edebilmeli ve gerekli tüm temaslarda bulunabilmeli. BM ve Arap Birliği'nin, uluslararası gözlemcilerin Suriye'ye dönüşü konusundaki işbirliği, bu kişilerin bu ülkede çalışmasını etkili ve itibarlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamalı'' diye konuştu.