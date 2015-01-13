Fransa’dan sert önlemler



Fransa, Paris'teki terör saldırılarının ardından terörle mücadele önlemlerini sertleştiriyor. Başbakan Manuel Valls Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada istihbarat birimlerinin güçlendirileceğini, hapishanedeki İslamcıların diğer mahkumlardan tecrit edileceğini açıkladı. İnternette İslamcı propagandaya karşı kontrollerin de sıkılaştırılacağını belirten Valls, “Fransa terör, cihatçılık ve radikal İslam ile savaşın içindedir” diye konuştu.

Sertleştirilen önlemlerin vatandaşlık haklarını törpülemeyeceği güvencesi de veren Valls, terörizme karşı alışılmışın dışında önlemlerin alınabileceğini, ancak hukuk devleti ilkeleri ve özgürlükçü değerlere aykırı istisnai önlemlere asla başvurulamayacağını söyledi. Valls, Mali'deki durumu örnek göstererek İslamcılar'a karşı masraflı askeri operasyonlarda Avrupa'dan mali destek talebini de yineledi.

Yahudi ve Müslümanlara güvence

Fransa Başbakanı, ülkede antisemitizmin güçlendiğine dikkat çekerek, antisemitizme karşı kararlı mücadelenin sürmesi gerektiğini vurguladı. Valls, Fransa'daki Müslümanlara da koruma güvencesi verdi.

Uçak yolcu bilgilerinin kaydedilmesi için Avrupa çapında bir sistem oluşturulmasının zaruri olduğunu belirten Valls, gerekli yasal düzenlemeyi bloke eden Avrupa Parlamentosu'nu tavrını değiştirmeye çağırdı. Fransa Başbakanı, bu yıl içinde şüphelilerin seyahat hareketlerini izlemeye yönelik programı başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı'na internetin daha iyi kontrol edilebilmesi için ‘sekiz gün içinde' öneriler getirmesi talimatı veren Valls, terörizmle bağlantılı suçlardan hüküm giymiş kişilerin kayda alınacağını da açıkladı.