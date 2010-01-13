Fransa'dan Renault'ya: Türkiye'de üretme

T24 - Fransa, Clio 4'ün üretimi konusunda Renault'ya baskı yapıyor. Fransız Sanayi Bakanı Estrosi Clio 4'ün Türkiye'de üretilmesine izin vermeyeceğini söyledi. Fransa'da istihdamı korumaya çalışan hükümet, ülkenin ikinci büyük otomobil üreticisi Renault'nun yeni Clio modelinin Fransa dışında, muhtemelen Türkiye'de üretilmesini engellemeye çalışıyor.



Fransa Sanayi Bakanı Christian Estrosi parlamentoda dün yaptığı açıklamada, "Clio 4'ün Türkiye'de üretilmesine izin vermeyeceğiz. Renault'nun bu otomobili Fransa'da üretilecek ve Fransa'da satılacak. Bunu Başbakan ve hükümet adına söylüyorum, Fransa pazarında satılacak bir Fransız arabası, Fransa'da üretilmek zorundadır" dedi.



Fransız devleti Renault'da yüzde 15.01 pay sahibi. Clio, Peugeot 207 ve Renault Megane'ın ardından 2009'da Fransa'da en çok satan üçüncü otomobil oldu.



Renault şirketi dün borsa kapanışına yakın yaptığı açıklamada, konu hakkında henüz bir karara varmadığını ve Clio için birkaç farklı senaryonun değerlendirildiğini söyledi.



Ancak açıklamada "Bir aracın rekabetçi olabilmesi, ticari olarak başarılı olmasını sağlayan temel faktörlerdendir" denildi.



Clio 4'ün Türkiye'de üretilmesi fikrine yatkın olan Renault, eski nesil Clio'nun üretildiği Paris'in kuzeyindeki Flins fabrikasında da 2012 yılından itibaren Zoe isimli elektrikli otomobil ve elektrikli akü üretilmesi olasılığını değerlendiriyor.



Renault hisseleri dünkü seansı yüzde 2.3 değer kaybeden Avrupa otomotiv sektörü endeksi ile paralel performans göstererek yüzde 2.2 kayıpla kapattı.