Fransa'dan rakıya ödül geldi

T24 - Gastronomi sahasında dünyanın en önemli ödülleri olarak kabul edilen 17. Uluslararası Gurme Kitapları Ödüllerinde (Gourmand Awards) Türkiye iki birincilik aldı.



17. Uluslararası Gurme Kitapları Ödülleri (Gourmand Awards) geçen sene olduğu gibi bu sene de Fransa'nın başkenti Paris'in eski ve ünlü gösteri salonlarından Les Folies Bergere'de yapılan ödül töreninde sahiplerini buldu.

''Rakı Ansiklopedisi'' adlı eseriyle Erdir Zat ''şarap dışında alkollü içecekler'' dalında birincilik ödülünün sahibi olurken Sabancı ailesinden Demir Sabancı'nın eşi ve 1991 Türkiye güzeli Aslıhan Koruyan Sabancı ise ''Glutensiz Gurme Lezzetleri'' adlı eseriyle ''sağlık'' kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Şili'den Çin'e Avustralya'dan İsveç'e dünyanın dört bir yanından yemek kitabı yazarlarının katıldığı geceyi düzenleyen Gourmand Awards'ın kurucusu ve başkanı Edouard Cointreau, ödül öncesi yaptığı konuşmada bu yıl eserlerin birbirinden değerli olduğunu, bu yüzden seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Ödül töreninde birincilik aldığını öğrendikten sonra yaptığı konuşmada ödülü kazanmasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu dile getiren Sabancı, ''Küçüklüğümden beri yemek yapmayı seviyorum. Bu, benim ilk kitabım. Kitabin yayımlanmasından emeği geçen başta ailem, editörüm ve fotoğrafçıma teşekkür ederim' dedi.

Yarışmada ''şarap dışında alkollü içecekler'' dalında birincilik ödülü alan Zat ise Rakı Ansiklopedisi adlı 600 sayfalık eserinin yayımlanma aşamasına kadar çok büyük emek harcadığını söyledi.

Sabancı'nın İngilizce ismi ''Gluten Free Mediterranean Gourmet Cuisine'' olan eseriyle birinciliği aldığı''sağlık'' kategorisinde, İngiltere adına yarışan ''Food Hospital'' (Gıda Hastanesi), Brunei adına yarışan ''Healthy Living (Sağlıklı Yaşama) ve Estonya adına yarışan ''Essential Nourishment (Asıl Beslenme) adlı eserler finale kalmayı başarmıştı.

Zat'ın birincilik aldığı ''şarap dışında alkollü içecekler'' dalında ise Brezilya adına yarışan ''A Verdadeire Historia da Cachaca'', Fransa adına yarışan ''Cognac a la Conquete de Monde'', İsveç adına yarışan 'Gnorstedt Cognac Mats Lindstrom'' adlı eserler finale kaldı.

Her yıl dünyanın farklı bir kentinde düzenlenen ödül töreninde bu yıl 72 dalda ödül dağıtıldı.