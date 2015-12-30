Fransa'dan İsrail'e göç artıyor



İsrail'e göç edenlerden sorumlu İsrail kurumu Yahudi Ajansı'nın (Jewish Agency) verilerine göre, Fransa'dan İsrail'e göç eden Yahudilerin sayısı bu yıl yaklaşık 7 bin 900 oldu. Böylece 7 bin 200 kişinin göçtüğü 2014 yılına kıyasla yüzde 10'luk bir artış kaydedildi.

Göçte rekor kırıldı

İsrail'e geçen yıl göçen Yahudilerin sayısı 30 bin dolayında. Fransız Yahudileri göçte başı çekiyor. Böylece göçte 2003 yılına ait rekor kırılmış oldu.

İsrail'e en fazla Yahudi göçmen veren ülkeler listesinde Fransa 2014 yılında ilk kez birinci sırada yer almıştı. Fransa'dan İsrail'e göç edenlerin sayısı, 2014 yılında bir önceki yıla kıyasla iki kat artış göstermişti.

İsrail'e göç verenler listesinde 7 bin göçmenle Ukrayna ikinci sırada yer aldı.

'Yahudi karşıtı suç eylemlerinde ciddi artış var'

Fransa Yahudi Cemaatleri Konseyi (CRIF), Fransa'da Yahudi karşıtı suç eylemlerinde ciddi artış görüldüğünü duyurmuştu. İsrail Yahudi Ajansı sözcüsü, "Birçok Yahudi bir süredir Fransa'da Yahudi olarak hayatlarını sürdürmeye devam edemeyeceklerini hissediyor" dedi.

Yahudi Ajansı sözcüsü, ocak ayındaki Charlie Hebdo ve kasım ayındaki Paris saldırılarının, göç edenlerin sayısındaki artışla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Göçmenlerin bu adımı atmadan önce uzun süre düşündüğünü belirten sözcü, 2016 yılında da Fransa'dan göçün artmaya devam edeceğini kaydetti.

Netanyahu: 'Kollarımızı açıp bekliyoruz'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Avrupa'da düzenlenen muhtelif saldırılar sonrası Yahudilere İsrail'e dönmeleri çağrısında bulunmuştu. Netanyahu, tüm Yahudileri "kollarını açıp beklediklerini" kaydetmişti.