Fransa'dan eşcinsel evliliğe izin

Fransa'da muhalefetin yürürlüğe girmesini engellemek için aylardır protesto gösterileri düzenlediği eşcinsel evlilikler ile ilgili yasa, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Fransa Anayasa Konseyi dün akşam muhalefetin yasaya karşı yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın en önemli seçim vaatlerinden biri olan yasa, eşcinsel çiftlerin evlenmesini mümkün hale getirmesinin yanı sıra eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkını da tanıyor. Bu yasanın, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın 1981 yılında ölüm cezasını kaldırmasından bu yana Fransa'daki en önemli reform olduğu yorumları yapılıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, yasanın bugün yürürlüğe girmesinin ardından protesto gösterilerinin yeniden başlaması bekleniyor. Muhalefet yarından itibaren ülkede yasayı protesto için yeni bir gösteri dalgasının başlayacağını duyurdu. Yapılan kamuoyu anketleri Fransızların yarısından fazlasının yasaya destek verdiğine işaret ediyor.

Fransa eşcinsel evlilikleri yasal bir çerçeveye oturtan 14. ülke. Eşcinsel evliliklere Almanya, Kanada, Danimarka, İsveç, Uruguay ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu ülkeler izin veriyor.