Fransa'dan çarşafa yasak

T24 - Fransa, kamusal alanda çarşaf ve burka giyen kadınlara para cezası verilmesini öngören bir yasal düzenleme hazırlamaya başladı.





İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fransa'da yapılan yeni yasal düzenlemeyle sokakta çarşaf ve burka gibi yüzünü göstermeyen kıyafetlerle gezen kadınlara 750 euro para cezası kesilmesi öngörülüyor.



Karısını çarşaf girmeye zorlayan erkeklere ise bunun iki katı bir ceza getirilmesi planlanıyor.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi UMP'nin parlamento grup başkanı Jean-Francois Cope, söz konusu yeni yasal düzenlemenin kadınların "saygınlığını ve güvenliğini" korumayı amaçladığını söyledi.



Yasa tasarısının, önümüzdeki günlerde Ulusal Meclisi'ne sunulması bekleniyor.



"Tüm kamusal alanlarda [çarşafı] yasaklamak istiyoruz" diyen Cope, aşırılığı desteklediği için kamu binalarında ya da Fransa sokaklarında çarşafa kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.



Cope ayrıca, para cezasının "kamuya açık sokaklarda yüzü tamamen kapalı olarak dolaşan herkese" uygulanacağını da sözlerine ekledi.



Katı bir laiklik anlayışına sahip olan Fransa'da yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor. Fransa, 2004 yılında okullarda türban ve her türlü dini sembolün kullanımını yasaklamıştı.



Sarkozy kısa bir süre önce özellikle Fransa gibi laik ülkelerde türbanın gayrimüslimleri yabancılaştırdığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle "hoş karşılanmadığını" söyleyerek, ülkede tartışma yaratmıştı.



