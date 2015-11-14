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Dünya

Fransa'daki saldırıyı IŞİD üstlendi

Paris'teki saldırılarda 129 sivil hayatını kaybetti

14 Kasım 2015 15:01

Fransa'nın başkenti Paris'te 132 sivilin hayatını kaybettiği saldırıları IŞİD üstlendi. 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırıyı "savaş nedeni" sayarak  IŞİD'i sorumlu tutmuştu.

Terör örgütü, Fransızca ve Arapça yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

IŞİD'den yapılan açıklamada, saldırıların, "üzerlerinde patlayıcı düzenek bulunan ve makineli tüfek taşıyan" sekiz militan tarafından düzenlendiği belirtildi.

IŞİD, katliamın, "Fransa'nın mevcut politikalarını sürdürmesi halinde en büyük hedef olarak kalmaya devam edeceğini göstermek için yapıldığını" ifade etti.

Açıklamada, kanlı eylemin, "IŞİD kontrolündeki topraklara düzenlenen hava saldırılarına ve Hazreti Muhammed'e yapılan hakaretlere cevap olarak" gerçekleştirildiği belirtildi.

Reuters haber ajansı, Paris saldırılarının ardından IŞİD'in bir video yayınladığını bildirdi.

Ne zaman çekildiği belirsiz olan videoda, Suriye'ye gidemeyen IŞİD destekçileri, Fransa'da saldırı düzenlemeye teşvik ediliyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te düzenlenen saldırıların IŞİD tarafından organize edildiğini ifade etti.

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