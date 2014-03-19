Fransa'daki nükleer santral eyleminde 60 gözaltı, 5'i Türkiyeli



Fransa'da dün ülkenin en eski nükleer santralini işgal eden yaklaşık 60 Greenpeace üyesi arasında 5 Türkeylinin de olduğu ortaya çıktı.

Fransa İçişleri Bakanlığı bu kişileri militan olarak tanımlıyor. Gözaltı süreleri 24 saat daha uzatılırken Greenpeace, üyelerinin serbest bırakılması için devreye girdi.

NTV'de yer alan habere göre, ülkenin en eski nükleer santralinde düzenlenen eyleme katılan yaklaşık 60 Greenpeace üyesi halen gözaltında tutuluyor.

Santralden içeri sızarak binaya, "Avrupa'yı tehlikeye atmaktan vazgeçin" yazılı pankart asan eylemciler arasında 5 Türkeyeli de var.

Greenpeace Akdeniz üyesi olan Emel Türker, Berk Butan, Can Mehmet Doğru, Yakup Çetinkaya ve Deniz Güman'ın gözaltında en az iki gün tutulmaları bekleniyor.

14 ülkeden yaklaşık 60 eylemcinin serbest bırakılması için Greenpeace Fransa'nın avukatları devreye girdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, 2 helikopter ve 200 polisin katıldığı operasyonla gözaltına alınan eylemcilerin "askeri eğitim almış" olabileceğini, bu tür eylemleri ancak komando eğitimi almış kişilerin yapabileceğini duyurdu.

Greenpeace örgütü ise, düzenledikleri eylemle Fessenheim nükleer santralinin yeterince güvenli olmadığına dikkat çekmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Greenpeace üyeleri; "Fessenheim, Fransa'nın en eski santrali ve Almanya sınırında Avrupa'nın göbeğinde yer alıyor. Herhangi bir kazada nükleer sızıntı tüm Avrupa'yı tehdit edecek" sözleriyle eylemi savunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande santralin 2016 yılında kapratılacağı sözü vermişti. Ancak çevreciler bu sözün resmiyete dökülmemiş olmasını protesto ediyor.