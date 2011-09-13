Fransa'daki nükleer patlama ders olsun'

T24 -

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, Tekin, Fransa'da bir nükleer tesiste meydana gelen patlamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, nükleer santrallar konusuna değindi. Fransa'nın nükleer tesisler hakkında örnek ülkelerden biri olmasının olayı daha da endişe verici hale getirdiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:“Avrupa'nın göbeğinde, Fransa'da bir nükleer santralda meydana gelen patlama, tüm Avrupa'nın olduğu gibi tüm dünyanın da dikkatlerini yeniden nükleer santrallar konusuna çevirdi. Fransa'nın nükleer tesisler hakkında örnek gösterilen ülkelerden biri olması endişeyi daha da ciddi hale getiriyor.Japonya'da Fukişima nükleer santralinin hasar görmesinin ve dışarıya sızan radyasyon felaketinin ardından tüm ülkelerde nükleer santrallerin geleceği tartışılmaya başlandı. Hükümetler, nükleer projelerini askıya aldılar. Tek bir istisna oldu, o da Türkiye. Japonya'da yaşanan felaketin ardından nükleer enerjinin güvenilirliğini ve maliyetlerini yeniden tartışmaya başlayan Avrupa, Türkiye'nin nükleer santral kurma konusundaki ısrarını şaşkınlıkla izliyor.Türkiye kamuoyundaki tüm muhalefete rağmen nükleer tutkusundan vazgeçmeyen hükümeti ve hükümetin nükleer temsilcisi Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız'ı nükleer yalanlara son vererek, projeleri durdurmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.