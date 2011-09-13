T24 LogoT24 Logo
Çevre

Fransa'daki nükleer patlama ders olsun'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, hükümeti nükleer projeleri durdurmaya çağırdı.

13 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, hükümeti nükleer projeleri durdurmaya çağırdı.


Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, Tekin, Fransa'da bir nükleer tesiste meydana gelen patlamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, nükleer santrallar konusuna değindi. Fransa'nın nükleer tesisler hakkında örnek ülkelerden biri olmasının olayı daha da endişe verici hale getirdiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

'Fransa'daki nükleer patlama ders olsun'“Avrupa'nın göbeğinde, Fransa'da bir nükleer santralda meydana gelen patlama, tüm Avrupa'nın olduğu gibi tüm dünyanın da dikkatlerini yeniden nükleer santrallar konusuna çevirdi. Fransa'nın nükleer tesisler hakkında örnek gösterilen ülkelerden biri olması endişeyi daha da ciddi hale getiriyor.


Japonya'da Fukişima nükleer santralinin hasar görmesinin ve dışarıya sızan radyasyon felaketinin ardından tüm ülkelerde nükleer santrallerin geleceği tartışılmaya başlandı. Hükümetler, nükleer projelerini askıya aldılar. Tek bir istisna oldu, o da Türkiye. Japonya'da yaşanan felaketin ardından nükleer enerjinin güvenilirliğini ve maliyetlerini yeniden tartışmaya başlayan Avrupa, Türkiye'nin nükleer santral kurma konusundaki ısrarını şaşkınlıkla izliyor.


Türkiye kamuoyundaki tüm muhalefete rağmen nükleer tutkusundan vazgeçmeyen hükümeti ve hükümetin nükleer temsilcisi Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız'ı nükleer yalanlara son vererek, projeleri durdurmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24