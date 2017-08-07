Fransa'daki milletvekillerine uyuma yasağı: Otele gidin

Fransa'da çok sayıda milletvekilinin, tasarruf amacıyla geceyi Ulusal Meclisteki odalarında uyku tulumunda uyuyarak geçirdikleri ortaya çıktı. Meclis İdare Amiri Thierry Solere, vekillere uyuma yasağı getirileceğini belirterek otele gitmeleri gerektiğini belirtti.

Fransa Ulusal Meclisindeki çok sayıda milletvekilinin tasarruf için geceyi uyku tulumuyla meclisteki odalarında geçirdikleri ortaya çıktı - Vekillerden güvenlik gerekçesiyle otelleri tercih etmeleri istendi.

Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, son dönemde başta iktidardaki En Marche! (Yürüyüş Hareketi) üyeleri olmak üzere çok sayıda milletvekili, geceyi meclisteki odalarında geçiriyor.

Daha çok genç milletvekillerinden oluşan bu grup, maddi kaygılar nedeniyle aylık ortalama 500 avroyu bulan otel giderlerinden tasarruf etmeyi amaçlıyor.

Milletvekillerine uyuma yasağı: Otele gidin

Haberde, Ulusal Mecliste bulunan 51 kişilik misafirhanenin yetersiz kaldığına işaret edilerek milletvekili indiriminden yararlanabilecek üyelerin başkentteki otellerde geceliği 30 avroya kalabileceği kaydedildi.

Meclis İdare Amiri Thierry Solere, yaptığı açıklamada, meclisteki odalarda milletvekilleri için uyuma yasağı getirileceğini belirterek milletvekillerinden, güvenlik riskleri nedeniyle uyumak için otellere gitmelerini istedi.

Solere, "Yangın durumunda meclisteki tüm odaların boşaltıldığından emin olmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Fransa Ulusal Meclisinde 577 üye görev yapıyor. 1728'de açılan ve Bourbon Sarayı olarak adlandırılan Ulusal Meclis binası, Paris'in merkezinde, 7. bölgede bulunuyor.