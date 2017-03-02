Fransa'da yumurtalı saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanı adayı: Bu da folklorumuzun bir parçası

Fransa'da Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü adaylarından eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron yumurtalı saldırıya uğradı.

Twitter üzerinden paylaşılan videolarda, Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nı ziyaret eden bağımsız aday Macron'un başına bir yumurta fırlatıldığı görüldü.

Saldırı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Macron, "Bu da folklorumuzun bir parçası." ifadelerini kullandı.

Macron daha önce de Ekonomi Bakanı olduğu Haziran 2016'da katıldığı bir etkinlikte çalışma yasası karşıtı bir grubun yumurtalı saldırısına uğramıştı.